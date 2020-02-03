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Корниенко: «Слуга народа» обсудит наказание для нардепа Брагаря. Фото: Журнал Житомира

«Слуга народа» обсудит наказание для нардепа Брагаря из-за скандального заявления о собаке и коммуналке — Корниенко (ВИДЕО)

3 фев 2020, 14:20
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Народные депутаты от «Слуги народа» обсудят дальнейшую судьбу и наказание для парламентария Евгения Брагаря, который в эфире ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Парламентарии уже третий день обсуждают заявление Брагаря, обсуждение продлится еще ближайшие дни. В частности, малая часть фракции планирует поднять этот вопрос 3 января на заседании. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в кулуарах ВРУ, трансляция проводилась на украинском ТВ.

Поведенчески мы дальше будем решать, какие санкции могут быть применены к данному депутату. Мы вызвали на пятницу министра Оржеля для объяснения по ситуации выделения тарифа на транспортировку газа, — заявил он.

Корниенко согласился с тем, что выражение их коллеги вызвало возмущение в обществе. Признался, что ему поступает множество сообщений по этому поводу. Заверил, что в «Слуге народа» учитывают резонанс, который вызвали слова нардепа, в социальных сетях.

Как известно, Брагар попал в украинский парламент по списку «Слуги народа». Для того, чтобы покинуть фракцию он должен написать соответствующее заявление, которое должно поддержать «Слуга народа» в ВРУ.

Напомним, 66-летняя пенсионерка Любовь Колючая из села Аджамка Кировоградской области, где «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за газ, посоветовала политику продать мозги.

Источник: Ракурс


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