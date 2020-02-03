Финансирование партий в Украине. Фото: etcetera.media

https://racurs.ua/n133092-kto-finansiruet-politicheskie-partii-v-ukraine-infografika.html

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Политические партии не могут существовать без финансирования, но в Украине данный вопрос всегда вызывал массу вопросов у общественности. Лишь за последние два года официально политические партии Украины получили финансирование в сумме 3,55 млрд грн. Согласно закону, политические партии могут финансировать как физические, так и юридические лица. В Украине чаще всего политические партии получают финансирование от физических лиц.

Аналитику финансирования украинских политических партий за 2018 год и девять месяцев 2019 года провело общественное движение ЧЕСТНО.

В общей сумме финансирования партий доля перечислений от физических лиц составляет 68% (2,41 млрд грн), доля взносов юридических лиц составляет 14% (0,51 млрд грн) и 18% — это деньги кандидатов (0,63 млрд грн).

За анализируемый период около 20 тыс. украинцев официально профинансировали партии, а это означает, что средний взнос каждого составил около 121 тыс. грн. Если взять для сравнения кампанию по переизбранию президентом США Дональда Трампа, то в 2019 году средний взнос составил 176 долл. (около 4,4 тыс. грн).

Самые крупные суммы получили ВО «Батькивщина» (564 млн грн), «Радикальная партия Олега Ляшко» (324 млн грн), «Слуга народа» (318 млн грн), «Оппоблок» (180 млн грн) и партия «Основа» (179 млн грн).

Безоговорочным лидером по финансированию физическими лицами стала «Европейская солидарность» (4,5 тыс. украинцев), за ней идет ВО «Батькивщина» (3,1 тыс. граждан) и партия «Сила людей» (2,9 тыс. физических лиц).