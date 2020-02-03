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Финансирование партий в Украине. Фото: etcetera.media

Кто финансирует политические партии в Украине (ИНФОГРАФИКА)

3 фев 2020, 15:16
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Политические партии не могут существовать без финансирования, но в Украине данный вопрос всегда вызывал массу вопросов у общественности. Лишь за последние два года официально политические партии Украины получили финансирование в сумме 3,55 млрд грн. Согласно закону, политические партии могут финансировать как физические, так и юридические лица. В Украине чаще всего политические партии получают финансирование от физических лиц.

Аналитику финансирования украинских политических партий за 2018 год и девять месяцев 2019 года провело общественное движение ЧЕСТНО.

Аналитика финансирования политических партий в Украине. Фото: ЧЕСТНО

В общей сумме финансирования партий доля перечислений от физических лиц составляет 68% (2,41 млрд грн), доля взносов юридических лиц составляет 14% (0,51 млрд грн) и 18% — это деньги кандидатов (0,63 млрд грн).

За анализируемый период около 20 тыс. украинцев официально профинансировали партии, а это означает, что средний взнос каждого составил около 121 тыс. грн. Если взять для сравнения кампанию по переизбранию президентом США Дональда Трампа, то в 2019 году средний взнос составил 176 долл. (около 4,4 тыс. грн).

Аналитика финансирования политических партий в Украине. Фото: ЧЕСТНО

Самые крупные суммы получили ВО «Батькивщина» (564 млн грн), «Радикальная партия Олега Ляшко» (324 млн грн), «Слуга народа» (318 млн грн), «Оппоблок» (180 млн грн) и партия «Основа» (179 млн грн).

Аналитика финансирования политических партий в Украине. Фото: ЧЕСТНО

Безоговорочным лидером по финансированию физическими лицами стала «Европейская солидарность» (4,5 тыс. украинцев), за ней идет ВО «Батькивщина» (3,1 тыс. граждан) и партия «Сила людей» (2,9 тыс. физических лиц).


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