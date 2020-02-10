Британський принц Гаррі. Фото: profile.ru

https://racurs.ua/ua/n133463-prync-garri-ziznavsya-scho-rokamy-vidviduvav-psyhologa-pislya-smerti-materi.html

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Принц Гаррі розповів про багаторічні походи до психолога після смерті його матері, принцеси Діани.

Герцог Сассекський зізнався, що важко переніс смерть своєї матері, яка в 1997 році загинула в авіакатастрофі. Про це член королівської родини заявив на прес-конференції у готелі 1 Hotel South Beach в американському місті Маямі. Принц Гаррі та Меган Маркл вперше поспілкувалися з журналістами після зречення від свого титулу. Про це повідомляє The Sun із посиланням на Page Six.

Гаррі зізнався, що останні три роки ходить до психолога, щоб пережити втрату. Він говорив про дитячі травми, які він намагається пропрацювати з фахівцем, — цитує видання анонімного співрозмовника.

Крім того, герцог зізнався, що не шкодує, що разом із дружиною відмовилися від королівських титулів. Заявив, що його головна мета — захистити свою родину. Джерело заявляє, що принц Гаррі «не хоче, щоб Меган і його син Арчі пройшли через те, що він пережив в дитинстві».

ЗМІ стверджують, що Меган Маркл та принц Гаррі прибули в Маямі на приватному літаку й зупинилися у будинку близької подруги Маркл — професійної тенісистки Серени Вільямс.

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі висловився щодо втрати королівських титулів. Член королівської родини відзначив, що вважає відмову від королівських привілеїв безальтернативним рішенням. На його думку, це дозволить досягти «більш спокійного життя» з дружиною та сином Арчі.