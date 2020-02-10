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Ракурс
Британский принц Гарри. Фото: profile.ru

Принц Гарри признался, что годами посещал психолога после смерти матери

10 фев 2020, 13:50
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Принц Гарри рассказал о многолетних походах к психологу после смерти его матери, принцессы Дианы.

Герцог Сассекский признался, что тяжело перенес смерть своей матери, которая в 1997 году погибла в авиакатастрофе. Об этом член королевской семьи заявил на пресс-конференции в отеле 1 Hotel South Beach в американском городе Майами. Принц Гарри и Меган Маркл впервые пообщались с журналистами после отречения от своего титула. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Page Six.

Гарри признался, что последние три года ходит к психологу, чтобы пережить потерю. Он говорил о детских травмах, которые он пытается проработать со специалистом, — цитирует издание анонимного собеседника.

Кроме того, герцог признался, что не жалеет, что вместе с женой отказались от королевских титулов. Заявил, что его главная цель — защитить свою семью. Источник заявляет, что принц Гарри «не хочет, чтобы Меган и его сын Арчи прошли через то, что он пережил в детстве».

СМИ утверждают, что Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Майами на частном самолете и остановились в доме близкой подруги Маркл — профессиональной теннисистки Серены Уильямс.

Напомним, недавно принц Гарри высказался относительно потери королевских титулов. Член королевской семьи отметил, что считает отказ от королевских привилегий безальтернативным решением. По его мнению, это позволит достичь «более спокойной жизни» с женой и сыном Арчи.


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