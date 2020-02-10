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Ракурс
Оскар 2020: фото самых ярких и эпатажных нарядов звезд Голливуда / Фото: instagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные платья голливудских звезд (ФОТО)

10 фев 2020, 13:44
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Церемония вручения премии «Оскар», уже 92 по счету, минувшей ночью состоялась в Лос-Анджелесе. Награждение премией в 2020 году проходило без ведущих. Впервые за все годы истории Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм едет в Южную Корею, благодаря победе не англоязычной ленты «Паразиты».

Помимо появления на красной дорожке и участия в традиционной церемонии на главной сцене Лос-Анджелеса, многие кинозвезды посетили 26-ю ежегодную вечеринку Vanity Fair. Некоторые актеры и актрисы использовали это мероприятие для демонстрации своих ярких нарядов и эпатажных платьев. Например, оскароносная Рене Зеллвегер появилась в белоснежном платье от Armani Priv, а Натали Портман — в наряде от Dior.

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Актриса Пенелопа Крус выбрала платье от дома моды Chanel с поясом из жемчуга, а ее коллега Шарлиз Терон — черное платье от Dior.

Скарлетт Йоханссон посетила церемонию «Оскар» в платье Oscar de la Renta, а Сальма Хайек предпочла наряд от бренда Gucci. Актриса Лора Дерн в этом году пришла в черно-розовом стильном платье, а Эмили Ратаковски решила не изменять собственному образу и надела на вечеринку Vanity Fair довольно откровенный наряд, который пользователи соцсетей уже успели раскритиковать и назвать «пляжным».

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды/ Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды/ Фото: Іnstagram oscar awards

На красной дорожке сумел удивить аудиторию также и американский актер Билли Портер, который пришел в юбке Giles Deacon с топом.

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: самые яркие и эпатажные наряды / Фото: Іnstagram oscar awards

Источник: Ракурс


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