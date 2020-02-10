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Ракурс
«Нафтогаз» могут частично приватизировать, фото: «112 Украина»

Частичная приватизация «Нафтогаза» и «Укрзализныци»: опубликован текст правительственного законопроекта

10 фев 2020, 13:26
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Опубликован текст правительственного законопроекта № 2831 «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», который предусматривает частичную приватизацию «Нафтогаза», «Укрпочты» и «Укрзализныци».

В парламент текст этого законопроекта был подан еще 3 февраля, однако текст его не публиковался. Сейчас он прорабатывается в комитете. Об этом сообщается на сайте Рады.

О разработке соответствующего законопроекта премьер-министр Алексей Гончарук сообщал в своем Telegram-канале еще 15 января.

Этот законопроект устанавливает перечень из девяти госпредприятий, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть меньше 50% + 1 акция. Среди этих компаний, в частности, «Укрзализныця», «Нафтораз» и «Укрпочта».

Также полностью не подлежит приватизации 101 объект (в уставных капиталах этих предприятий доля государственных корпоративных прав должна составлять только 100%). Это, в частности, «Энергоатом», «Укрэнерго», «Украэрорух», полиграфический комбинат «Украина» и еще ряд критических для государства предприятий, объектов оборонной и энергетической сферы и естественных монополий.

Кроме того, приватизации не будут подпадать ряд объектов сферы культуры и спорта, таких как Национальный цирк Украины или хор имени Г. Г. Веревки.

В пояснительной записке отмечается, что этот перечень подготовлен в связи с вступлением в силу 2 октября 2019 года закона «О признании утратившим силу Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие будет способствовать привлечению в Украину инвестиций, снятию ограничений на инвестиционную деятельность в рыночной среде и одновременно обезопасит действительно важные для государства объекты от необоснованного приватизации.

Напомним, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев недавно заявил, что возглавляемая им госкомпания способна за три года подготовиться к выходу на рынок ценных бумаг.

Источник: Ракурс


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