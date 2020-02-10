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"Нафтогаз" против РФ: Витренко предлагает Гончаруку выбить из россиян 8 млрд долл., фото — ФАН

Витренко Гончаруку о «крымском» иске «Нафтогаза»: Выбейте из россиян 8 млрд долларов и суды прекратятся

10 фев 2020, 13:15
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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предложил главе правительства Алексею Гончарук договориться с РФ об уплате 8 млрд долл. убытков, которые россияне нанесли госкомпании в результате оккупации Крыма.

Витренко в Фейсбук рассказал о процессе против Российской Федерации в отношении активов в Крыму, который сейчас готовят юристы «Нафтогаза». На этой неделе подготовка к представлению документов в рамках арбитражного процесса против РФ заканчивается.

Топ-менеджер компании напомнил, что премьер-министр в письме Наблюдательному совету «Нафтогаза» отметил, что договоренности с «Газпромом» «стали возможными благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностей на межгосударственном уровне».

Поэтому Витренко предложил политическому руководству государства достичь договоренности на межгосударственном уровне и об уплате Россией компенсации за потерю активов в Крыму. В «Нафтогазе» оценили этот ущерб в 8 млрд долл.

Тогда мы бы сэкономили на расходах на юристов и на ненавистных всем премиям. Ну, а если для этого нужно, как в прошлый раз, сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за рубежом и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то нужно всем осознать определяющую роль именно «Нафтогаза» в этом процессе, — написал Витренко.

Над коммерческим арбитражем против «Газпрома» работают две команды — на юридическом направлении и экономическом направлении (определение суммы ущерба от потери инвестиций группы «Нафтогаз»).

В арбитраже относительно активов в Крыму Киеву противостоит государство Российская Федерация, а не «Газпром», поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с «Газпромом», который «Нафтогаз» заключил в декабре 2019 года, когда «Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража выплатить компенсацию в размере 4,6 млрд долл. и согласился продолжить транзит газа.

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Источник: Ракурс


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