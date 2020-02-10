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Ракурс
В США показали провокационный фильм о расстреле Майдана. Фото: censor.net

В США экс-советник Трампа снял провокационный фильм о расстреле Майдана (ВИДЕО)

10 фев 2020, 13:06
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Документальный фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» показали на телеканале One America News, близкому к Республиканской партии США.

Автором ленты стал бывший советник Дональда Трампа Майкл Капуто. Большая половина времени в фильме посвящена массовым убийствам на Майдане в 2014 году. В материале говорится о роли тогдашнего главы США Барака Обамы в устранении президента Украины Виктора Януковича, связи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупцией в компании Burisma, вмешательстве Украины в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом 10 февраля сообщает «Страна».

В съемках фильма приняли участие экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-народный депутат Сергей Пашинский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, один из экс-сотрудников «Беркута» Сергей Тамтура.

В ленте фигурируют так называемые грузинские снайперы и грузинский генерал Цителашвили, который одним из первых заявил о причастности некоторых грузинских граждан к расстрелам на Майдане. В фильме неизвестный в маске сообщает, что он расстреливал майдановцев 20 февраля 2014 года. По словам незнакомца, они открывали огонь, как по сотрудникам «Беркута», так и по активистам. Им приказали спровоцировать хаос.

По словам «грузинских снайперов», их вербовал для поездки в Киев соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили. В Украину они прибыли по поддельным паспортам. В ленте сообщается, что к организации стрельбы на Майдане были причастны Андрей Парубий и Сергей Пашинский.

В фильме утверждается, что из 45 грузин, которых во время Майдана привезли в Киев, в живых остались только 14. Автор фильма утверждает, что кто-то может стремиться избавиться от опасных свидетелей.

Напомним, в подразделение Государственного бюро расследований, которое занимается расследованием «дел Майдана», приняли 32 новых следователей. Все они будут работать в третьем управлении организации досудебных расследований.


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