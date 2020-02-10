У США показали провокаційний фільм про розстріл Майдану. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n133459-u-ssha-eks-radnyk-trampa-znyav-provokaciynyy-film-pro-rozstril-maydanu-video.html

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Документальний фільм «Імпічмент. Гроші Байдена. Масові вбивства» показали на телеканалі One America News, який близький до Республіканської партії США.

Автором стрічки став колишній радник Дональда Трампа Майкл Капуто. Більша половина часу у фільмі присвячена масовим вбивствам на Майдані у 2014 році. У матеріалі йдеться про роль тодішнього глави США Барака Обами в усуненні президента України Віктора Януковича, зв’язки екс-віце-президента Джо Байдена з корупцією в компанії Burisma, втручання України у американські президентські вибори в 2016 році. Про це 10 лютого повідомляє «Страна».

У зйомках фільму взяли участь екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, екс-народний депутат Сергій Пашинський, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, екс-генпрокурор України Віктор Шокін, один з екс-співробітників «Беркуту» Сергій Тамтура.

У стрічці фігурують так звані грузинські снайпери та грузинський генерал Цітелашвілі, який одним з перших заявив про причетність деяких грузинських громадян до розстрілів на Майдані. У фільми невідомий у масці повідомляє, що він розстрілював майданівців 20 лютого 2014 року. За словами незнайомця, вони відкривали вогонь, як по співробітниках «Беркуту», так і по активістах. Їм наказали спровокувати хаос.

За словами «грузинських снайперів», їх вербував для поїздки в Київ соратник Саакашвілі Мамука Мамулашвілі. В Україну вони прибули за підробленими паспортами. У стрічці повідомляється, що до організації стрілянини на Майдані були причетні Андрій Парубій і Сергій Пашинський.

У фільмі стверджується, що з 45 грузинів, яких під час Майдану привезли до Києва, в живих залишилися тільки 14. Автор фільму стверджує, що хтось може прагнути позбутися небезпечних свідків.

Нагадаємо, у підрозділ Державного бюро розслідувань, який займається розслідуванням «справ Майдану», прийняли 32 нових слідчих. Всі вони працюватимуть у третьому управлінні організації досудових розслідувань.