Приватизацию «Нафтогаза» можно начать через три года — Коболев, фото — "Укринформ"

https://racurs.ua/n133458-privatizaciu-naftogaza-mojno-nachat-cherez-tri-goda-kobolev.html

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Приватизацию НАК «Нафтогаз Украины» можно начать через три года. Государственная энергетическая компания способна за такой срок подготовиться к выходу на рынок ценных бумаг.

Такое мнение высказал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».

После анбандлинга ничего не мешает «Нафтогаз» приватизировать, он стоит много денег. Все монопольные функции компания потеряла, рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии, — предлагает Коболев.

Он считает, что, если принять такое решение, то уже через три года компании возможно подготовить к IPO — первичному публичному размещению, первой продажи акций инвесторам на фондовой бирже.

Коболев считает, что приватизировать «Нафтогаз» можно «частично или полностью — как выберут». После этого закончится, по его мнению, дискуссия о зарплатах в компании.

Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: «Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, так как компания государственная». Но никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК, — рассказал Коболев.

Приватизация компании позволит и сохранить донора бюджета, и снять дискуссию о зарплатах, и улучшить корпоративное управление, и единовременно получить существенную сумму.