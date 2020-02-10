Приватизацию «Нафтогаза» можно начать через три года — Коболевhttps://racurs.ua/n133458-privatizaciu-naftogaza-mojno-nachat-cherez-tri-goda-kobolev.htmlРакурс
Приватизацию НАК «Нафтогаз Украины» можно начать через три года. Государственная энергетическая компания способна за такой срок подготовиться к выходу на рынок ценных бумаг.
Такое мнение высказал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».
После анбандлинга ничего не мешает «Нафтогаз» приватизировать, он стоит много денег. Все монопольные функции компания потеряла, рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии, — предлагает Коболев.
Он считает, что, если принять такое решение, то уже через три года компании возможно подготовить к IPO — первичному публичному размещению, первой продажи акций инвесторам на фондовой бирже.
Коболев считает, что приватизировать «Нафтогаз» можно «частично или полностью — как выберут». После этого закончится, по его мнению, дискуссия о зарплатах в компании.
Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: «Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, так как компания государственная». Но никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК, — рассказал Коболев.
Приватизация компании позволит и сохранить донора бюджета, и снять дискуссию о зарплатах, и улучшить корпоративное управление, и единовременно получить существенную сумму.
Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное, — заявил глава «Нафтогаза».