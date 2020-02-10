Приватизацію «Нафтогазу» можна почати через три роки — Коболєв, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n133458-pryvatyzaciu-naftogazu-mojna-pochaty-cherez-try-roky-koboliev.html

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Приватизацію НАК «Нафтогаз України» можна почати через три роки. Державна енергетична компанія здатна через такий термін підготуватися до виходу на ринок цінних паперів.

Таку думку висловив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв в інтерв’ю «РБК-Україна».

Після анбандлінгу нічого не заважає «Нафтогаз» приватизувати, він коштує багато грошей. Усі монопольні функції компанія втратила, ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії, — пропонує Коболєв.

Він вважає, що, якщо ухвалити таке рішення, то вже через три роки компанію можливо підготувати до ІРО — первинного публічного розміщення, першого продажу акцій інвесторам на фондовій біржі.

Коболєв вважає, що приватизувати «Нафтогаз» можливо «частково чи повністю — як виберуть». Після цього закінчиться, на його думку, дискусія про зарплати в компанії.

Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше інших. Всі говорять: «Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що компанія державна». Ніхто ж не обговорює зарплати в ДТЕК, — розповів Коболєв.

Приватизація компанії дозволить і зберегти донора бюджету, і зняти дискусію про зарплати, і поліпшити корпоративне управління, і одноразово отримати істотну суму.