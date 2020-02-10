Спалах коронавірусу: оцінити ризик зараження допоможе мобільний додаток

У світі триває епідемія нового коронавірусу, фото: Dobbins Air Reserve Base

https://racurs.ua/ua/n133457-spalah-koronavirusu-ocinyty-ryzyk-zarajennya-dopomoje-mobilnyy-dodatok.html

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У Китаї у зв’язку зі спалахом коронавірусу NCP створили мобільний додаток, покликаний допомогти людям перевірити, чи не ризикують вони заразитися. Додаток був створений китайськими IT-фахівцями з держкомпанії CETC у співпраці з владою та медиками.

Цей додаток дозволяє людям, які підозрюють, що вони могли інфікуватися, ввівши дані про себе, встановити, чи не були вони в тісному контакті з інфікованими, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Під тісним контактом розуміється той, хто перебував на близькій відстані від інфікованих або підозрюваних в інфікуванні без ефективного захисту. Йдеться про людей, які були в тісному контакті з хворими в одному приміщенні або транспортному засобі, чи працюють, навчаються в одному класі або живуть в одному будинку поруч із ними.

Наприклад, людьми, що перебували в тісному контакті, вважатимуться ті, хто під час польоту сидів в одному ряду і три ряди попереду та позаду місця, де перебував інфікований, а також стюардеси, які надавали там послуги. Інші пасажири вважатимуться людьми, які перебували в загальному контакті.

У повністю закритому поїзді з кондиціонером всі пасажири та персонал, які перебували в одному купе, також вважатимуться людьми, що перебували в тісному контакті із хворим.

Тим, хто був у тісному контакті, рекомендують залишитися вдома та зв’язатися з місцевими органами охорони здоров’я.

Нагадаємо, кількість померлих від NCP, перші випадки інфікування яким були зафіксовані в грудні, вже перевищила кількість жертв восьмимісячної епідемії атипової пневмонії у 2002−2003 роках.