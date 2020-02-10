Коронавірус лютує в Китаї. Фото: Апостроф

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Тедрос Адхан Гебрейесус, керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я, заявив, що ситуація з новим типом коронавіруса може виявитися «верхівкою айсберга».

За його словами, існує небезпека швидкого поширення коронавірусу по всьому світу. Посадовець рекомендує всім країнам використовувати вікно можливостей, створене стратегією стримування, для підготовки до можливого поширення вірусу. Про це 10 лютого повідомляє the Guardian.

Були деякі випадки поширення 2019 nCoV від людей без історії подорожей в Китай. Виявлення невеликого числа випадків може вказувати на більш широку передачу в інших країнах. Коротше кажучи, ми можемо бачити тільки верхівку айсберга, — заявив глава ВООЗ.

Як відомо, деякі провінції Китаю намагаються повернутися до звичайного життя. Сьогодні, 10 лютого, люди почали знову ходити на роботу.

Раніше повідомлялося, що вчені з Лондонської школи гігієни та дослідження тропічних хвороб припускають, що пік спалаху NCP очікується в другій половині лютого 2020 року.

Нагадаємо, на території Китайської Народної Республіки від коронавірусу NCP (2019-nCoV) померло вже щонайменше 908 осіб. За останню добу зафіксували 3 тис. 62 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, яку викликає хвороба, а також 97 нових жертв цього захворювання.