Коронавирус свирепствует в Китае. Фото: Апостроф

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Тедрос Адхан Гебрейесус, руководитель Всемирной организации здравоохранения, заявил, что ситуация с новым типом коронавируса может оказаться «верхушкой айсберга».

По его словам, существует опасность быстрого распространения коронавируса по всему миру. Чиновник рекомендует всем странам использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному распространению вируса. Об этом 10 февраля сообщает the Guardian.

Были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга, — заявил глава ВОЗ.

Как известно, некоторые провинции Китая пытаются вернуться к обычной жизни. Сегодня, 10 февраля, люди начали снова ходить на работу.

Ранее сообщалось, что ученые из Лондонской школы гигиены и исследование тропических болезней предполагают, что пик вспышки NCP ожидается во второй половине февраля 2020 года.

Напомним, на территории Китайской Народной Республики от коронавируса NCP (2019-nCoV) умерли уже как минимум 908 человек. За последние сутки зафиксировали 3 тыс. 62 новых подтвержденных случаев заражения пневмонией, которую вызывает болезнь, а также 97 новых жертв этого заболевания.