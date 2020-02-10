Новый пожар в Одессе: на штрафплощадке сгорело 20 автомобилей, фото — ГСЧС

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Еще один пожар произошел в Одессе. На штрафплощадке, на северо-западе города, сгорело 20 автомобилей.

Огонь заметили на объекте сегодня ночью. Загорелся специализированная штрафплощадка временного задержания автомобилей и мототранспорта, которая расположена на Тираспольском шоссе.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что сигнал о возгорании машин поступил в 4.19. Пожарные быстро сначала локализовали, а затем и потушили огонь, но тот успел уничтожить 20 автомобилей и повредить три. Всего на штрафплощадке находились 150 машин.

Напомним, что в Одессе на протяжении нескольких лет произошли пожары в детском лагере «Виктория», психиатрической больнице, отеле «Токио-Стар», а также в колледже в центре города.

Напомним, 2 февраля в Одессе произошел пожар в жилом доме в Суворовском районе, который привел к смертельным последствиям. Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.