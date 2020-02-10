Нова пожежа в Одесі: на штрафмайданчику згоріло 20 авто, фото — ДСНС

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Ще одна пожежа сталася в Одесі. На штрафмайданчику, що на північному заході міста, згоріло 20 автомобілів.

Вогонь здійнявся на об'єкті сьогодні вночі. Загорівся спеціалізований штрафмайданчик тимчасового затримання автомобілів та мототранспорту, який розташований на Тирасполському шосе.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що сигнал про спалах машин надійшов о 4.19. Пожежні швидко спочатку локалізували, а потім і загасили вогонь, але той встиг знищити

20 автомобілів і пошкодити три. Всього на штрафмайданчику перебували 150 машин.

Нагадаємо, що в Одесі впродовж кількох років сталися пожежі в дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі «Токіо-стар», а також в коледжі у центрі міста.

Нагадаємо, 2 лютого в Одесі сталася пожежа в житловому будинку у Суворовському районі, яка призвела до смертельних наслідків. Загоряння сталося в одній із квартир на другому поверсі. Внаслідок надзвичайної події загинули троє осіб.