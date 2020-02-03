В Одесі в пожежі загинули троє осіб. Фото: censor.net

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В Одесі сталася пожежа в житловому будинку, яка призвела до смертельних наслідків.

Надзвичайна подія сталася у ніч на понеділок у п’ятиповерховому житловому будинку у Суворовському районі. Рятувальники отримали інформацію про загоряння о 4.23. Про це 3 лютого повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогнеборці, після прибуття на місце події встановили, що горить одна з квартир на другому поверсі. О 4.52 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 15 кв. м. Внаслідок надзвичайної події загинули троє осіб. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, 31 грудня у Миколаївській області сталася пожежа на військовому полігоні «Широкий лан» — спалахнув намет у наметовому містечку, вогонь швидко перекинув на два інших. Внаслідок пожежі згоріло три намети й постраждав військовослужбовець, який отримав опіки.