В Одессе в пожаре погибли три человека. Фото: censor.net

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В Одессе произошел пожар в жилом доме, который привел к смертельным последствиям.

ЧП произошло в ночь на понедельник в пятиэтажном жилом доме в Суворовском районе. Спасатели получили информацию о возгорании в 4.23. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, по прибытии на место происшествия установили, что горит одна из квартир на втором этаже. В 4.52 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека. Причину пожара устанавливают.

Напомним, 31 декабря в Николаевской области произошел пожар на военном полигоне «Широкий лан» — вспыхнула палатка в палаточном городке, огонь быстро перебросил на две других. В результате пожара сгорело три палатки и пострадал военнослужащий, который получил ожоги.