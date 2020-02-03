Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одессе в пожаре погибли три человека. Фото: censor.net

В Одессе горела пятиэтажка, есть погибшие

3 фев 2020, 08:38
999

В Одессе произошел пожар в жилом доме, который привел к смертельным последствиям.

ЧП произошло в ночь на понедельник в пятиэтажном жилом доме в Суворовском районе. Спасатели получили информацию о возгорании в 4.23. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, по прибытии на место происшествия установили, что горит одна из квартир на втором этаже. В 4.52 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека. Причину пожара устанавливают.

Напомним, 31 декабря в Николаевской области произошел пожар на военном полигоне «Широкий лан» — вспыхнула палатка в палаточном городке, огонь быстро перебросил на две других. В результате пожара сгорело три палатки и пострадал военнослужащий, который получил ожоги.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

ВНО-2020: в Украине началась регистрация участников оценивания

С 3 февраля по 24 марта будет проходить регистрация участников внешнего независимого оценивания. Для участия в тестировании необходимо оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр

Новости Украины
11:24

Согласительный совет Верховной Рады обсуждает, как депутаты будут работать на этой неделе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня представители депутатских фракций и групп Верховной Рады собрались на заседание согласительного совета, который решит, как главный законодательный орган страны будет работать на этой неделе

Новости Украины
11:02

Коронавирус в Китае унес 361 жизнь, количество зараженных превысило 17 тыс. человек

В Китайской Народной Республике в результате вспышки коронавируса 2019-nCoV уже умер 361 человек, а 17 тыс. 238 человек заразились. Еще свыше 480 человек выздоровели и покинули больницы

Новости мира
08:10
1432