Вспышка коронавируса: оценить риск заражения поможет мобильное приложение

В мире продолжается эпидемия нового коронавируса, фото: Dobbins Air Reserve Base

https://racurs.ua/n133457-vspyshka-koronavirusa-ocenit-risk-zarajeniya-pomojet-mobilnoe-prilojenie.html

Ракурс

В Китае в связи со вспышкой коронавируса NCP создали мобильное приложение, призванное помочь людям проверить, не рискуют ли они заразиться. Приложение было создано китайскими IT-специалистами из госкомпании CETC в сотрудничестве с властью и медиками.

Данное приложение позволяет людям, которые подозревают, что они могли заразиться, введя данные о себе, установить, не были ли они в тесном контакте с инфицированными, сообщает агентство «Синьхуа».

Под тесным контактом понимается тот, кто находился на близком расстоянии от инфицированных или подозреваемых в инфицировании без эффективной защиты. Речь идет о людях, которые были в тесном контакте с больными в одном помещении или транспортном средстве, работают, учатся в одном классе или живут в одном доме рядом с ними.

Например, людьми, которые находились в тесном контакте, будут считаться те, кто во время полета сидел в одном ряду и три ряда впереди и сзади места, где находился инфицированный, а также стюардессы, которые оказывали там услуги. Другие пассажиры будут считаться людьми, которые находились в общем контакте.

В полностью закрытом поезде с кондиционером все пассажиры и персонал, которые находились в одном купе, также будут считаться людьми, которые находились в тесном контакте с больным.

Тем, кто был в тесном контакте, рекомендуют остаться дома и связаться с местными органами здравоохранения.

Напомним, количество умерших от NCP, первые случаи инфицирования которым были зафиксированы в декабре, уже превысило количество жертв восьмимесячной эпидемии атипичной пневмонии в 2002—2003 годах.