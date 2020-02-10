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"Нафтогаз" проти РФ: Вітренко пропонує Гончаруку вибити з росіян 8 млрд дол., фото — ФАН

Вітренко Гончаруку про «кримський» позов «Нафтогазу»: Вибийте з росіян 8 млрд доларів і суди припиняться

10 лют 2020, 13:15
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Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко запропонував голові уряду Олексію Гончаруку домовитися із РФ щодо сплати 8 млрд дол. збитків, яких росіяни завдали держкомпанії внаслідок окупації Криму.

Вітренко у Фейсбук розповів про судовий процес проти Російської Федерації щодо активів у Криму, який нині готують юристи «Нафтогазу». Цього тижня підготовка до подання документів у рамках арбітражного процесу проти РФ закінчується.

Топ-менеджер компанії нагадав, що прем'єр-міністр у листі до Наглядової ради «Нафтогазу» зазначив, що домовленості з «Газпромом» «стали можливими завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостей на міждержавному рівні».

Тому Вітренко запропонував політичному керівництву держави досягнути домовленості на міждержавному рівні щодо сплати Росією компенсації за втрату активів у Криму. У «Нафтогазі» оцінили ці збитки у 8 млрд дол включно з відсотками.

Тоді ми б зекономили на витратах на юристів та на ненависних всім преміяхї. Ну, а якщо для цього потрібно, як минулого разу, спочатку виграти арбітраж, потім апеляцію, заарештувати активи закордоном і впритул наблизитися до примусового стягнення, то потрібно всім усвідомити визначальну роль саме «Нафтогазу» у цьому процесі, — написав Вітренко.

Над комерційним арбітражем проти «Газпрому» працюють дві команди — на юридичному напрямку та економічному напрямку (визначення суми збитків від втрати інвестицій групи «Нафтогаз»).

В арбітражі щодо активів у Криму Києву протистоїть держава Російська Федерація, а не «Газпром», і тому цей арбітраж не підпадає під угоду про врегулювання з «Газпромом», яку «Нафтогаз» уклав у грудні 2019 року, коли «Газпром» виконав рішення Стокгольмського арбітражу сплатити компенсацію у розмірі 4,6 млрд дол. і погодився продовжити транзит газу.

Джерело: Ракурс


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