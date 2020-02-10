Часткова приватизація «Нафтогазу» та «Укрзалізниці»: опубліковано текст урядового законопроекту

«Нафтогаз» можуть частково приватизувати, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n133461-chastkova-pryvatyzaciya-naftogazu-ta-ukrzaliznyci-opublikovano-tekst-uryadovogo-zakonoproektu.html

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Опублікований текст урядового законопроекту № 2831 «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», який передбачає часткову приватизацію «Нафтогазу», «Укрпошти» та «Укрзалізниці».

До парламенту текст цього законопроекту був поданий ще 3 лютого, проте текст його не публікувався. Наразі він опрацьовується в комітеті. Про це повідомляється на сайті Ради.

Про розробку відповідного законопроекту прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв у своєму Telegram-каналі ще 15 січня.

Цей законопроект встановлює перелік із дев’яти держпідприємств, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути меншою 50% + 1 акція. Серед цих компаній, зокрема, «Укрзалізниця», «Нафтораз» та «Укрпошта».

Також повністю не підлягатиме приватизації 101 об'єкт (у статутних капіталах цих підприємств частка державних корпоративних прав має складати лише 100%). Це, зокрема, «Енергоатом», «Укренерго», «Украерорух», поліграфічний комбінат «Україна» та ще низка критичних для держави підприємств, об'єктів оборонної та енергетичної сфери та природних монополій.

Крім того, приватизації не підпадатимуть низка об'єктів сфери культури та спорту, таких як Національний цирк України чи хор імені Г. Г. Верьовки.

У пояснювальній записці зазначається, що цей перелік підготовлений у зв’язку з набуттям чинності 2 жовтня 2019 року закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Автори законопроекту переконані, що його ухвалення сприятиме залученню до України інвестицій, зняттю обмежень інвестиційної діяльності в ринковому середовищі та водночас убезпечить дійсно важливі для держави об'єкти від необґрунтованої приватизації.

Нагадаємо, голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв нещодавно заявив, що очолювана ним держкомпанія здатна за три роки підготуватися до виходу на ринок цінних паперів.