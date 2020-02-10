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Ракурс
Статуэтки «Оскара» вручали в Лос-Анджелесе фото: publicdomainpictures.net

«Оскар» 2020: в США назвали победителей престижной кинопремии

10 фев 2020, 09:27
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Церемония вручения «Оскаров» — наград жюри Академии кинематографических искусств и наук США состоялась в Лос-Анджелесе. В этом году «Оскар» был уже 92-й церемонией вручения наград.

Лучшим фильмом года впервые в истории этой американской кинопремии стала иностранная кинолента — южнокорейская драма «Паразиты» режиссера Пона Джун Хо. Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Также этот фильм получил награды за лучшую режиссерскую работу, лучший оригинальный сценарий (Хан Джин-Вон и Пон Джун Хо) и лучший международный художественный фильм.

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном кинокомиксе, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер, за роль американской актрисы и певицы Джуди Гарленд в биографическом драматическом фильме режиссера Руперта Гулда «Джуди».

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль Клиффа Бута в комедийно-драматическом фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», а лучшей актрисой второго плана — Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в трагикомедии режиссера Ноа Баумбаха «Брачные истории».

Лучшим анимационным полнометражным фильмом стала «История игрушек 4», лучшей короткометражной анимацией — «Любовь к волосам».

Награду за лучший звук получила военная драма «1917», за лучший звуковой монтаж — биографическая драма «Ford против Ferrari».

Также кинолента «1917» получила награду за лучшую операторскую работу (Роджер Дикинс), а «Ford против Ferrari» — за лучший монтаж (Эндрю Бакленд и Майкл Маккускер).

Лучшая музыка к фильму, по мнению жюри кинопремии, была у «Джокера», а лучшая песня — в биографическом музыкальном фильме «Рокетмен» («(I'm Gonna) Love Me Again» Элтона Джона и Берни Топина).

Премию за лучший документальный полнометражный фильм получила лента «Американская фабрика», которая рассказывает о фабрике китайской компании Fuyao в городе Морейн (штат Огайо). Это первый фильм, снятый продюсерской компанией Барака Обамы и Мишель Обамы Higher Ground Productions.

Лучшим документальным короткометражным фильмом стала британская лента «Учимся кататься на скейтборде в зоне боевых действий (Если вы женщина)», рассказывающая о некоммерческой организации Skateistan, которая учит читать, писать и кататься на скейтборде

девушек из бедных районов столицы Афганистана Кабула, где молодым женщинам запрещено принимать участие в спортивных мероприятиях.

Другие награды получили:

  • Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити (за комедийно-драматический фильм «Кролик Джоджо»);
  • Лучший игровой короткометражный фильм: «Окно напротив» режиссера Маршала Керри;
  • Лучшая работа художника-постановщика: Барбара Линг и Нэнси Хэй («Однажды в Голливуде»);
  • Лучший грим и прически: Казухиро Цуджи, Энн Морган, Вивиан Бейкер (за драматический фильм «Сенсация»);
  • Дизайн костюмов: Жаклин Дурран (за драму «Маленькие женщины»);
  • Лучшие визуальные эффекты: Гийом Рошрон, Доминик Тухи, Грег Батлер (за фильм «1917»).

Напомним, в октябре 2019 года состоялось вручение почетного кинематографического «Оскара» — награды за выдающийся вклад в кинематограф.

Источник: Ракурс


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