«Оскар» 2020: в США назвали победителей престижной кинопремии

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Статуэтки «Оскара» вручали в Лос-Анджелесе фото: publicdomainpictures.net
«Оскар» 2020: в США назвали победителей престижной кинопремииhttps://racurs.ua/n133444-oskar-2020-v-ssha-nazvali-pobediteley-prestijnoy-kinopremii.htmlРакурс
Церемония вручения «Оскаров» — наград жюри Академии кинематографических искусств и наук США состоялась в Лос-Анджелесе. В этом году «Оскар» был уже 92-й церемонией вручения наград.
Лучшим фильмом года впервые в истории этой американской кинопремии стала иностранная кинолента — южнокорейская драма «Паразиты» режиссера Пона Джун Хо. Об этом сообщается на сайте кинопремии.
Также этот фильм получил награды за лучшую режиссерскую работу, лучший оригинальный сценарий (Хан Джин-Вон и Пон Джун Хо) и лучший международный художественный фильм.
Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном кинокомиксе, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер, за роль американской актрисы и певицы Джуди Гарленд в биографическом драматическом фильме режиссера Руперта Гулда «Джуди».
Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль Клиффа Бута в комедийно-драматическом фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», а лучшей актрисой второго плана — Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в трагикомедии режиссера Ноа Баумбаха «Брачные истории».
Лучшим анимационным полнометражным фильмом стала «История игрушек 4», лучшей короткометражной анимацией — «Любовь к волосам».
Награду за лучший звук получила военная драма «1917», за лучший звуковой монтаж — биографическая драма «Ford против Ferrari».
Также кинолента «1917» получила награду за лучшую операторскую работу (Роджер Дикинс), а «Ford против Ferrari» — за лучший монтаж (Эндрю Бакленд и Майкл Маккускер).
Лучшая музыка к фильму, по мнению жюри кинопремии, была у «Джокера», а лучшая песня — в биографическом музыкальном фильме «Рокетмен» («(I'm Gonna) Love Me Again» Элтона Джона и Берни Топина).
Премию за лучший документальный полнометражный фильм получила лента «Американская фабрика», которая рассказывает о фабрике китайской компании Fuyao в городе Морейн (штат Огайо). Это первый фильм, снятый продюсерской компанией Барака Обамы и Мишель Обамы Higher Ground Productions.
Лучшим документальным короткометражным фильмом стала британская лента «Учимся кататься на скейтборде в зоне боевых действий (Если вы женщина)», рассказывающая о некоммерческой организации Skateistan, которая учит читать, писать и кататься на скейтборде
девушек из бедных районов столицы Афганистана Кабула, где молодым женщинам запрещено принимать участие в спортивных мероприятиях.
Другие награды получили:
- Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити (за комедийно-драматический фильм «Кролик Джоджо»);
- Лучший игровой короткометражный фильм: «Окно напротив» режиссера Маршала Керри;
- Лучшая работа художника-постановщика: Барбара Линг и Нэнси Хэй («Однажды в Голливуде»);
- Лучший грим и прически: Казухиро Цуджи, Энн Морган, Вивиан Бейкер (за драматический фильм «Сенсация»);
- Дизайн костюмов: Жаклин Дурран (за драму «Маленькие женщины»);
- Лучшие визуальные эффекты: Гийом Рошрон, Доминик Тухи, Грег Батлер (за фильм «1917»).
Напомним, в октябре 2019 года состоялось вручение почетного кинематографического «Оскара» — награды за выдающийся вклад в кинематограф.
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