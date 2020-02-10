«Оскар» 2020 року: у США назвали переможців найпрестижнішої кінопремії

Статуетки «Оскара» вручали в Лос-Анджелесі фото: publicdomainpictures.net

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Ракурс

Церемонія вручення «Оскарів» — нагород журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США відбулася в Лос-Анджелесі.

Цьогорічний «Оскар» був вже 92-ю церемонією вручення нагород. Про це повідомляється на сайті кінопремії.

Найкращим фільмом року вперше в історії цієї американської кінопремії стала іноземна кінострічка — південнокорейська драма «Паразити» режисера Пона Джун Хо.

Також цей фільм отримав нагороди за найкращу режисерську роботу, найкращий оригінальний сценарій (Хан Джин-Вон та Пон Джун Хо) та найкращий міжнародний художній фільм.

Найкращим актором став Гоакін Фенікс за роль Джокера в однойменному кінокоміксі, а найкращою актрисою — Рене Зеллвегер, за роль американської акторки та співачки Джуді Гарленд у біографічному драматичному фільмі режисера Руперта Гулда «Джуді».

Кращим актором другого плану став Бред Пітт за роль Кліффа Бута в комедійно-драматичному фільмі режисера Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді», а кращою акторкою другого плану — Лора Дерн за роль Нори Феншоу в трагікомедії режисера Ноа Баумбаха «Шлюбні історії».

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом стала «Історію іграшок 4», найкращою короткометражною анімацією — «Любов до волосся».

Нагороду за найкращий звук здобула військова драма «1917», за найкращий звуковий монтаж — біографічна драма «Аутсайдери».

Також кінострічка «1917» здобула нагороду за найкращу операторську роботу (Роджер Дікінс), а «Аутсайдери» — за найкращий монтаж (Ендрю Бакленд та Майкл Маккускер).

Найкраща музика до фільму, на думку журі кінопремії, була у «Джокера», а найкраща пісня — у біографічному музичному фільмі «Рокетмен» («(I'm Gonna) Love Me Again» Елтона Джона та Берні Топіна).

Премію за найкращий документальний повнометражний фільм отримала стрічка «Американська фабрика», котра розповідає про фабрику китайської компанії Fuyao в місті Морейн (штат Огайо). Це перший фільм, знятий продюсерською компанією Барака Обами і Мішель Обами Higher Ground Productions.

Найкращим документальним короткометражним фільмом стала британська стрічка «Вчимось кататись на скейтборді у зоні бойових дій (Якщо ви дівчина)», яка розповідає про некомерційну організацію Skateistan, котра навчає читати, писати та кататися на скейтборді дівчат із бідних районів столиці Афганістана Кабулу, де молодим жінкам заборонено брати участь у спортивних заходах.

Інші нагороди отримали:

Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті (за комедійно-драматичний фільм «Кролик Джоджо»);

Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Вікно сусідів» режисера Маршала Керрі;

Найкраща робота художника-постановника: Барбара Лінг та Ненсі Хей («Одного разу в Голлівуді»);

Найкращий грим та зачіски: Казухіро Цуджі, Енн Морган, Вівіан Бейкер (за драматичний фільм «Сенсація»);

Дизайн костюмів: Жаклін Дурран (за драму «Маленькі жінки»);

Найкращі візуальні ефекти: Гійом Рошрон, Домінік Тухі, Грег Батлер (за фільм «1917»).

Нагадаємо, в жовтні 2019 року відбулося вручення почесного кінематографічного «Оскара» — нагороди за видатний внесок у кінематограф.