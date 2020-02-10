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Оскар 2020: фото найяскравіших та найепатажніших суконь зірок Голлівуду / Фото: instagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні голлівудських зірок (ФОТО)

10 лют 2020, 13:44
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Церемонія вручення премії «Оскар», вже 92 за рахунком, минулої ночі відбулася у Лос-Анджелесі. Нагородження премією у 2020 році відбувалося без ведучих. Вперше за усі роки історії Американської кіноакадемії «Оскар» за найкращий фільм їде до Південної Кореї, завдяки перемозі не англомовної стрічки «Паразити».

Окрім появи на червоній доріжці та участі у традиційній церемонії на головній сцені Лос-Анджелесу багато кінозірок відвідали 26-ту щорічну вечірку Vanity Fair. Деякі актори та акторки використали цей захід для демонстрації своїх яскравих нарядів та епатажних суконь. Наприклад, оскароносна Рене Зеллвегер з’явилася у білосніжній сукні від Armani Privе, а Наталі Портман — у вбранні від Dior.

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Акторка Пенелопа Крус обрала сукню від будинку моди Chanel з поясом із перлів, а її колега Шарліз Терон — чорну сукню від Dior.

Скарлетт Йоганссон відвідала церемонію «Оскар» у сукні Oscar de la Renta, а Сальма Гаєк надала перевагу вбранню від бренду Gucci. Акторка Лора Дерн цьогоріч з’явилася у чорно-рожевій стильній сукні, а Емілі Ратаковскі вирішила не зраджувати власному образу і вбралася на вечірку Vanity Fair у досить відвертий наряд, який користувачі соцмереж вже встигли розкритикувати й назвати «пляжним».

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

На червоній доріжці зумів здивувати аудиторію також і американський актор Біллі Портер, який прийшов у спідниці Giles Deacon з топом.

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Оскар 2020: найяскравіші та найепатажніші сукні / Фото: Іnstagram oscar awards

Джерело: Ракурс


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