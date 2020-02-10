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Ракурс
Коронавірусом 2019-nCoV заразився ще один українець із круїзного лайнера Dimond Princes, фото — ТСН

Коронавірусом 2019-nCoV заразився ще один українець із круїзного лайнера Dimond Princess

10 лют 2020, 14:04
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Епопея із круїзним лайнером Dimond Princess триває і на ньому зафіксували зараження китайським коронавірусом 2019-nCoV ще одного громадянина України.

Судно перебуває на карантині в порту японського міста Йокогама, 10 лютого на ньому зафіксували 66 нових випадків зараження вірусом, повідомляє NHK.

Серед нових заражених вірусом є 45 японців, 11 американців, чотири австралійці, троє філіппінців і по одному громадянину Канади, Великої Британії та України. Щось більше про стан здоров’я українця не повідомляється.

Це другий випадок на круїзному лайнері, коли коронавірус підхопив українець. Раніше ним заразився 20-річний українець, який є членом екіпажу. Отож, всього на лайнері коронавірус виявили у 136 осіб, але за добу кількість хворих збільшилася вдвічі.

«Ракурс» раніше повідомляв про стан здоров’я інфікованого українця з Diamond Princess. У нього відсутні видимі ознаки симптомів вірусу. Українець почувається добре, ні на що не скаржиться.

Загалом на судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України, а всього борту — 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу (2 тис. 700 — пасажири). Коронавірус NCP (2019-nCoV) на круїзному лайнері виявили 3 лютого, на кораблі оголосили двотижневий карантин.

Наразі кількість загиблих від коронавірусу пневмонії перевищила 901. За останню добу зафіксовано 97 смертей.


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