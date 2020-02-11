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З лайнера Diamond Princess евакуюють деяких пасажирів. Фото: rg.ru

Карантин на лайнері: з Diamond Princess евакуюють деяких пасажирів

11 лют 2020, 09:57
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Коронавірус на лайнері Diamond Princess, який стоїть на двотижневому карантині в японському порту Йокогама, виявили вже у понад 130 пасажирів і членів екіпажу. У зв’язку з цим влада Японії ухвалила рішення евакуювати частину пасажирів з лайнера.

Насамперед з Diamond Princess евакуюють людей похилого віку та пасажирів, які страждають хронічними захворюваннями. Про це повідомляє Kyodo.

Наразі невідомо, скільки саме пасажирів лайнера евакуюють. На судні перебуває близько 3 тис. 700 осіб. Більшість пасажирів, близько 80%, — люди старше 60 років. Також понад 200 осіб старше 80 років, ще 11 пасажирів у віці понад 90 років.

Таке рішення влада Японії ухвалили з декількох причин. По-перше, люди похилого віку більш схильні до зараження коронавірусом. По-друге, вони страждають від клаустрофобії в замкнутих приміщеннях судна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на лайнері у двох українців виявили коронавірус. Загалом інфіковано 136 пасажирів лайнера.

На судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України, а загалом на борту — 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу (2 тис. 700 — пасажири). Коронавірус NCP (2019-nCoV) на круїзному лайнері виявили 3 лютого, на кораблі оголосили двотижневий карантин.


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Карантин на лайнері: з Diamond Princess евакуюють деяких пасажирів

З пасажирського лайнера Diamond Princess, який перебуває на двотижневому карантині через спалах коронавірусу на судні, евакуюють частину пасажирів. Зокрема, літніх людей та пасажирів, які страждають хронічними захворюваннями

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