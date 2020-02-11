У Китаї створили білок, який захищає клітини людини від нового коронавірусу, фото — Reuters

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Військові медики і біологи з Шанхая успішно захистили культуру клітин від атак вірусу 2019 nCoV, використовуючи копії рецепторів АСЕ2. Їх збудник пневмонії використовує для проникнення всередину жертв.

У подібної терапії є один можливий побічний ефект — білок ACE2 тісно пов’язаний з роботою серцево-судинної системи. Результати дослідів вчені описали в статті, яка з’явиласяв електронній науковій бібліотеці bioRxiv.

З іншого боку, досліди на мишах показують, що додавання копій ACE2 в їх кровотік не позначилося на життєдіяльності. Все це говорить про те, що цей білок можна використовувати як для терапії, так і для діагностики нової хвороби, — пишуть дослідники.

Вірус 2019 nCoV, що викликав спалах пневмонії в Китаї і в ряді інших країн, проникає в клітини легенів людини та інших ссавців, використовуючи рецептори ACE2. Так вчені називають особливі білкові вирости на поверхні клітин, які організм використовує для передачі і отримання різних хімічних сигналів. Збудники хвороб часто використовують подібні структури для прикріплення до поверхні, що заражаються клітин і проникнення всередину них.

Білок ACE2, як з’ясували вчені вже досить давно, грає важливу роль в життєдіяльності SARS, збудника атипової пневмонії, близького до 2019 nCoV. Після поширення у Китаї збудника нового спалаху пневмонії біологи задумалися про те, чи можна використовувати таку властивість для боротьби з цим вірусом.

Дослідники з Другого військово-медичного університету Шанхаю і Шанхайського університету транспорту перевірили цю гіпотезу на практиці. Для цього вчені синтезували штучний аналог молекул ACE2, з'єднавши цей білок з «шаблоном» антитіла класу IgG1, що зробило його більш стабільним.

Роботу цієї речовини біологи перевірили на культурах людських ракових клітин. Вчені намагалися заразити їх за допомогою штучного вірусу, що складається з тієї ділянки оболонки 2019 nCoV, який з'єднується з ACE2, а також фрагментів ВІЛ та інших патогенів, які змушують клітину світитися при зараженні. Як показали ці досліди, синтетична версія ACE2 успішно запобігла проникненню вірусу в ці клітини. Такий висновок відкриває дорогу для створення ліків на основі цього білка.