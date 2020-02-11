В Китае создали белок, который защищает клетки человека от нового коронавируса, фото — Reuters

https://racurs.ua/n133498-v-kitae-sozdali-belok-kotoryy-zaschischaet-kletki-cheloveka-ot-novogo-koronavirusa.html

Ракурс

Военные медики и биологи из Шанхая успешно защитили культуру клеток от атак вируса 2019 nCoV, используя копии рецепторов АСЕ2. Их возбудитель пневмонии использует для проникновения внутрь жертв.

В подобной терапии есть один возможный побочный эффект — белок ACE2 тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы. Результаты опытов ученые описали в статье, которая появилась в электронной научной библиотеке bioRxiv.

С другой стороны, опыты на мышах показывают, что добавление копий ACE2 в их кровоток не сказалось на жизнедеятельности. Все это говорит о том, что белок можно использовать как для терапии, так и для диагностики новой болезни, — пишут исследователи.

Вирус 2019 nCoV, вызвавший вспышку пневмонии в Китае и в ряде других стран, проникает в клетки легких человека и других млекопитающих, используя рецепторы ACE2. Так ученые называют особые белковые выросты на поверхности клеток, которые организм использует для передачи и получения различных химических сигналов. Возбудители болезней часто используют подобные структуры для прикрепления к поверхности заражаются клеток и проникновение внутрь них.

Белок ACE2, как выяснили ученые уже достаточно давно, играет важную роль в жизнедеятельности SARS, возбудителя атипичной пневмонии, близкого к 2019 nCoV. После распространения в Китае возбудителя новой вспышки пневмонии биологи задумались о том, можно ли использовать такое свойство для борьбы с этим вирусом.

Исследователи из Второго военно-медицинского университета Шанхая и Шанхайского университета транспорта проверили эту гипотезу на практике. Для этого ученые синтезировали искусственный аналог молекул ACE2, соединив этот белок с «шаблоном» антитела класса IgG1, что сделало его более стабильным.

Работу этого вещества биологи проверили на культурах человеческих раковых клеток. Ученые пытались заразить их с помощью искусственного вируса, состоящего из того участка оболочки 2019 nCoV, который соединяется с ACE2, а также фрагментов ВИЧ и других патогенов, заставляют клетку светиться при заражении. Как показали эти исследования, синтетическая версия ACE2 успешно предотвратила проникновение вируса в эти клетки. Такой вывод открывает путь для создания лекарств на основе этого белка.