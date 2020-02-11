Нападение на журналистку во Львове: задержан возможный заказчик поджога автомобиля. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n133497-podjog-avto-jurnalistki-vo-lvove-organizovali-kontrabandist-i-policeyskiy-sbu.html

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Нападение на журналистку во Львове продолжает расследоваться. Возможного заказчика поджога авто корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук задержали.

Задержанный — 48-летний ранее судимый житель Львова. Подозреваемый «известен в уголовном мире по контрабандным схемам и хищению топлива из Львовской железной дороги», сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

Как заявляют в ведомстве, по одной из версий следствия, задержанный организовал поджог совместно с работником Франковского отделения Нацполиции во Львовской области. Сотрудник Нацполиции, которого подозревают в пособничестве, — 43-летний майор с 22-летним стажем работы. Сейчас он скрывается от следствия за границей. Ему заочно объявили о подозрении и объявили в международный розыск.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании возможному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Работнику полиции — ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Производство расследуется по ч. 2 ст. 347−1 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста. Санкция статьи предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, автомобиль корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук сожгли во Львове 30 января. В результате поджога никто не пострадал.

6 февраля правоохранители задержали подозреваемого в поджоге авто. Им оказался 19-летний уроженец Хмельницкой области.