Напад на журналістку у Львові: затримано можливого замовника підпалу автомобіля. Фото: ДСНС

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Напад на журналістку у Львові продовжує розслідуватися. Можливого замовника підпалу авто кореспондента «Радіо Свобода» Галини Терещук затримали.

Затриманий — 48-річний раніше судимий житель Львова. Підозрюваний «відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці», повідомили в прес-центрі Служби безпеки України (СБУ).

Як заявляють у відомстві, за однією з версій слідства, затриманий організував підпал спільно з працівником Франківського відділу Нацполіції у Львівській області. Співробітник Нацполіції, якого підозрюють у посібництві, — 43-річний майор з 22-річним стажем роботи. Зараз він переховується від слідства за кордоном. Йому заочно оголосили про підозру та оголосили в міжнародний розшук.

Зараз вирішується питання про направлення до суду клопотання про обрання можливому замовнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Працівникові поліції — клопотання про надання дозволу на затримання і доставку в суд з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Провадження розслідується за ч. 2 ст. 347−1 Кримінального кодексу — умисне знищення або пошкодження майна журналіста. Санкція статті передбачає від 6 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, автомобіль кореспондента «Радіо Свобода» Галини Терещук спалили у Львові 30 січня. Внаслідок підпалу ніхто не постраждав.

6 лютого правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі авто. Ним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області.