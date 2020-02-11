Навколо Зеленського є різні люди, президент — наш магніт: Єрмак про стосунки із Богданом, фото — Депо

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Ракурс

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що має поважні робочі відносини з усіма членами команди глави держави і не конкурує в процесі роботи з очільником Офісу президента Андрієм Богданом.

Єрмак назвав некоректним питанням про конфлікт із Богданом. В інтерв’ю каналу «Україна 24» він заявив про відсутність конкурування із Богданом і засипав президента Володимира Зеленського компліментами.

Я прийшов з президентом в команду і працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. У мене з усіма членами команди поважні робочі відносини, — сказав Єрмак.

Помічник Зеленського, якого в останні місяці все частіше ЗМІ називають його правою рукою, розповів про зустріч президента з фракцією «Слуги народу», яка відбулася напередодні розгляду у другому читанні правок до законопроекту про ринок землі.

Я в черговий раз побачив, що людиною, навколо якого сьогодні дійсно збираються всі сили і який є ось цим магнітом, є президент. Тому я вам можу сказати, що навколо президента сьогодні знаходяться ті люди, які дійсно прийшли з президентом, це різні люди, але їх всіх об'єднує одна людина, — сказав Єрмак.

В останні два місяці керівник президентського офісу Богдан фактично не з’являвся на офіційних заходах поруч із Зеленським. Учора увечері джерела видання «Українська правда» підтвердили інформацію про те, що Богдан вирішив подати у відставку. Він нібито вже написав заяву і обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, питання своєї відставки Богдан обговорював у понеділок зі своїми заступниками. Причини такого рішення глави Офісу президента не повідомляються.

Це не перший випадок, коли ЗМІ повідомляють про відставку Богдана. У серпні подібна інформація вже розповсюджувалася, але Зеленський у відповідь на такі чутки зауважив, що за потреби продемонструє заяви про звільнення всіх членів президентської команди, бо вони «не тримаються за владу».