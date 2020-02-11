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Андрій Богдан. Фото: РБК-Україна

Андрій Богдан подав у відставку — ЗМІ

11 лют 2020, 00:14
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Глава Офісу президента України Андрій Богдан зібрався піти у відставку. У понеділок увечері він написав заяву і обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили п’ять не пов’язаних між собою джерел із Кабінету міністрів і з оточення Богдана, пише «Українська правда».

Також питання своєї відставки Богдан обговорював у понеділок зі своїми заступниками. Причини такого рішення глави Офісу президента не повідомляються.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що за інформацією інсайдерів із кабінету Богдана вже почали виносити його особисті речі. Однак, Мосійчук додав, що він не вірить в те, що «Зеленський спиляє гілку, на якій щойно вмостився».

Скріншот поста Ігоря Мосійчука в TelegramОдин із інсайдерів заявив, що Богдан цього разу написав заяву про відставку офіційно, проте вона поки що не прийнята президентом.

За словами інформатора, до ранку дане питання має вирішитися і ймовірність звільнення Богдана дуже висока.


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