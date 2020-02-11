Андрій Богдан. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n133492-andriy-bogdan-podav-u-vidstavku-zmi.html

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Глава Офісу президента України Андрій Богдан зібрався піти у відставку. У понеділок увечері він написав заяву і обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили п’ять не пов’язаних між собою джерел із Кабінету міністрів і з оточення Богдана, пише «Українська правда».

Також питання своєї відставки Богдан обговорював у понеділок зі своїми заступниками. Причини такого рішення глави Офісу президента не повідомляються.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що за інформацією інсайдерів із кабінету Богдана вже почали виносити його особисті речі. Однак, Мосійчук додав, що він не вірить в те, що «Зеленський спиляє гілку, на якій щойно вмостився».

Один із інсайдерів заявив, що Богдан цього разу написав заяву про відставку офіційно, проте вона поки що не прийнята президентом.

За словами інформатора, до ранку дане питання має вирішитися і ймовірність звільнення Богдана дуже висока.