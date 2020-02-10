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Ракурс
Андрій Єрмак. Фото: Новий Час

«Розмова була конструктивною»: Єрмак поділився враженнями від зустрічі з новим «куратором» бойовиків ОРДЛО

10 лют 2020, 23:21
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Помічник президента України Андрій Єрмак поділився своїми враженнями від зустрічі з заступником глави адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком, якого ще називають новим «куратором» бойовиків ЛНР/ДНР.

Про цю зустріч Єрмак розповів у ефірі телеканалу «Україна 24».

Єрмак заявив, що він представляє Україну в «нормандському форматі», хоча і не є «ексклюзивним парламентером». Російську сторону на переговорах з Україною представляє саме Козак. Єрмак вже обговорював з Козаком списки з обміну полоненими.

Єрмак повідомив, що знайомий з іншим помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим, який раніше курирував «українське питання», тому може порівняти двох представників Росії.

На думку Єрмака, Козак відрізняється від Суркова і більше налаштований на діалог. Єрмак зазначив, що у нього з Козаком була дуже конструктивна бесіда і від зустрічі залишилися позитивні враження.

Джерело: Ракурс


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«Розмова була конструктивною»: Єрмак поділився враженнями від зустрічі з новим «куратором» бойовиків ОРДЛО

Помічник президента України Андрій Єрмак розповів про свої враження від зустрічі з заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. За словами Єрмака, бесіда була дуже конструктивною

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