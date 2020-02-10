Андрій Єрмак. Фото: Новий Час

https://racurs.ua/ua/n133491-rozmova-bula-konstruktyvnou-iermak-podilyvsya-vrajennyamy-vid-zustrichi-z-novym-kuratorom.html

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Помічник президента України Андрій Єрмак поділився своїми враженнями від зустрічі з заступником глави адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком, якого ще називають новим «куратором» бойовиків ЛНР/ДНР.

Про цю зустріч Єрмак розповів у ефірі телеканалу «Україна 24».

Єрмак заявив, що він представляє Україну в «нормандському форматі», хоча і не є «ексклюзивним парламентером». Російську сторону на переговорах з Україною представляє саме Козак. Єрмак вже обговорював з Козаком списки з обміну полоненими.

Єрмак повідомив, що знайомий з іншим помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим, який раніше курирував «українське питання», тому може порівняти двох представників Росії.

На думку Єрмака, Козак відрізняється від Суркова і більше налаштований на діалог. Єрмак зазначив, що у нього з Козаком була дуже конструктивна бесіда і від зустрічі залишилися позитивні враження.