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Андрей Ермак. Фото: Новое Время

«Беседа была конструктивной»: Ермак поделился впечатлениями от встречи с новым «куратором» боевиков ОРДЛО

10 фев 2020, 23:21
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Помощник президента Украины Андрей Ермак поделился своими впечатлениями от встречи с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, которого еще называют новым «куратором» боевиков ЛНР/ДНР.

Об этой встрече Ермак рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Ермак заявил, что он представляет Украину в «нормандском формате», хоть и не является «эксклюзивным переговорщиком». Российскую сторону на переговорах с Украиной представляет именно Козак. Ермак уже обсуждал с Козаком списки по обмену пленными.

Ермак сообщил, что знаком с другим помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым, который раньше курировал «украинский вопрос», поэтому может сравнить двух представителей России.

По мнению Ермака, Козак отличается от Суркова и больше настроен на диалог. Ермак отметил, что у него с Козаком было очень конструктивное общение и от встречи остались позитивные впечатления.

Источник: Ракурс


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