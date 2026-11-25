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Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях
Россияне сбросили на Славянск 500-килограммовую авиабомбу — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n217634-rossiyane-sbrosili-na-slavyansk-500-kilogrammovuu-aviabombu-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 листопада, близько десятої години ранку скинули авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині міста Слов’янська Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
На даний час відомо про одного загиблого — чоловіка 1949 року народження, та одного пораненого, — розповів він.
Також внаслідок російської атаки пошкоджено:
- щонайменше чотири багатоповерхівки та шість приватних будинків;
- автівки.