Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 листопада, близько десятої години ранку скинули авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині міста Слов’янська Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

На даний час відомо про одного загиблого — чоловіка 1949 року народження, та одного пораненого, — розповів він.

Також внаслідок російської атаки пошкоджено: