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Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях
Росіяни скинули на Слов’янськ 500-кілограмову авіабомбу — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217634-rosiyany-skynuly-na-slov-yansk-500-kilogramovu-aviabombu-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 листопада, близько десятої години ранку скинули авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині міста Слов’янська Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
На даний час відомо про одного загиблого — чоловіка 1949 року народження, та одного пораненого, — розповів він.
Також внаслідок російської атаки пошкоджено:
- щонайменше чотири багатоповерхівки та шість приватних будинків;
- автівки.