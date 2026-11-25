Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

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Російські загарбники сьогодні, 25 листопада, близько десятої години ранку скинули авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині міста Слов’янська Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

На даний час відомо про одного загиблого — чоловіка 1949 року народження, та одного пораненого, — розповів він.

Також внаслідок російської атаки пошкоджено: