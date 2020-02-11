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Андрей Богдан. Фото: РБК-Украина

Андрей Богдан подал в отставку — СМИ

11 фев 2020, 00:14
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан собрался уйти в отставку. В понедельник вечером он написал заявление и обговорил данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили пять не связанных между собой источников из Кабинета министров и окружения Богдана, пишет «Украинская правда».

Также вопрос своей отставки Богдан обсуждал в понедельник со своими заместителями. Причины такого решения главы Офиса президента не сообщаются.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил, что по информации инсайдеров из кабинета Богдана уже начали выносить его личные вещи. Однако, Мосийчук добавил, что он не верит в то, что «Зеленский спилит сук, на котором только что устроился».

Скриншот поста Игоря Мосийчука в Telegram

Один из инсайдеров заявил, что Богдан на этот раз написал заявление об отставке официально, однако оно пока что не принято президентом.

По словам информатора, до утра данный вопрос должен разрешиться и вероятность увольнения Богдана очень высокая.


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