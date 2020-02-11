Вокруг Зеленского есть разные люди, президент — наш магнит: Ермак об отношениях с Богданом, фото — Депо

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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что поддерживает рабочие отношения со всеми членами команды главы государства и не конкурирует в процессе работы с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Ермак назвал некорректным вопросом о конфликте с Богданом. В интервью каналу «Украина 24» он заявил об отсутствии конкуренции с Богданом и засыпал президента Владимира Зеленского комплиментами.

Я пришел с президентом в команду и работаю, непосредственно выполняя поручение президента. У меня со всеми членами команды солидные рабочие отношения, — сказал Ермак.

Помощник Зеленского, которого в последние месяцы все чаще СМИ называют правой рукой, рассказал о встрече президента с фракцией «Слуги народа», состоявшейся накануне рассмотрения во втором чтении поправок к законопроекту о рынке земли.

Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек, — сказал Ермак.

В последние два месяца руководитель президентского офиса Богдан фактически не появлялся на официальных мероприятиях рядом с Зеленским. Вчера вечером источники издания «Украинская правда» подтвердили информацию о том, что Богдан решил подать в отставку. Он якобы уже написал заявление и обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, вопрос своей отставки Богдан обсуждал в понедельник со своими заместителями. Причины такого решения главы Офиса президента не сообщаются.

Это не первый случай, когда СМИ сообщают об отставке Богдана. В августе прошлого года подобная информация уже распространялась, но Зеленский в ответ на такие слухи заметил, что при необходимости продемонстрирует заявления об увольнении всех членов президентской команды, потому что они «не держатся за власть».