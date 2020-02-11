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Погибших от коронавируса уже более 1 тыс. человек. Фото: Reuters/Aly Song

Коронавирус в Китае: более 1 тыс. погибших, 4 тыс. инфицированных выздоровели

11 фев 2020, 08:34
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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 1 тыс. 18 человек. Только за последние сутки погибло более 100 инфицированных. Общее количество зараженных — более 43 тыс.

В то же время более 4 тыс. пациентов удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще по одному смертельному случаю — на Филиппинах и в Гонконге.

За пределами Китая зафиксировано 135 случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Сингапуре (45), Гонконге (42), Таиланде (32) и Южной Корее (28). Также стало известно об еще одном случае заражения в США. Как сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), американец вернулся из китайского города Ухань и находился под карантином. Это уже 13-й случай заражения в Америке.

Кроме того, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter написал, что Канада эвакуировала еще 185 граждан из китайского города Ухань.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае посольство решило осуществить эвакуацию граждан Украины. Речь идет о провинции Хубэй, где впервые был подтвержден случай инфицирования новым штаммом вируса. Эвакуация украинцев с Хубэя начнется 11 февраля.


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