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Ракурс
Эпидемия коронавируса: посольство в Китае назвало дату эвакуации украинцев / Фото: Pixabay

Эвакуация украинцев из провинции Хубэй стартует 11 февраля — посольство в Китае

10 фев 2020, 14:35
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Из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае посольство решило осуществить эвакуацию граждан Украины. Соответствующее решение приняло правительство. Речь идет о провинции Хубэй, где впервые был подтвержден случай инфицирования новым штаммом вируса.

Эвакуация украинцев с Хубэя начнется 11 февраля. Для этого будет осуществлен специальный чартерный рейс Киев — Ухань — Киев. Также в посольстве Украины в Китае напомнили, что по возвращении всех украинцев в обязательном порядке поместят на 14-дневный карантин.

Согласно сообщению дипломатического ведомства, эвакуация является добровольной. Из провинции вывезут тех, кто попросил включить их в список на эвакуацию.

Эпидемия коронавируса: посольство в Китае назвало дату эвакуации украинцев

«Ракурс» ранее сообщал о состоянии здоровья инфицированного украинца с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине близ берегов Японии. У инфицированного гражданина Украины отсутствуют видимые признаки симптомов вируса. Мужчина чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется. Всего на судне Diamond Princess пребывают 25 украинцев, а всего борту — 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира (2 тыс. 700 — пассажиры). Коронавирус NCP (2019-nCoV) на круизном лайнере обнаружили 3 февраля, на корабле объявили двухнедельный карантин. Сейчас количество погибших от коронавируса пневмонии превысило 901. За последние сутки зафиксировано 97 смертей.

Источник: Ракурс


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