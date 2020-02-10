Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Епідемія коронавірусу: посольство у Китаї назвало дату евакуації українців / Фото: Pixabay

Евакуація українців з провінції Хубей стартує 11 лютого — посольство в Китаї

10 лют 2020, 14:35
999

Через епідемію коронавірусу 2019-nCoV у Китаї посольство вирішило здійснити евакуацію з регіону громадян України. Відповідне рішення ухвалив уряд. Йдеться про провінцію Хубей, де вперше було зафіксовано інфікування новим штамом вірусу.

Евакуація українців з Хубею розпочнеться 11 лютого. Для цього буде здійснено спеціальний чартерний рейс: Київ — Ухань — Київ. Також У посольстві України в Китаї нагадали, що після повернення, на всіх українців очікує обов’язковий 14-денний карантин.

Згідно з повідомленням дипломатичного відомства, евакуація українців є добровільною. З провінції вивезуть тих, хто попросив включити їх до списку на евакуацію.

Епідемія коронавірусу: посольство у Китаї назвало дату евакуації українців

«Ракурс» раніше повідомляв про стан здоров’я інфікованого українця з круїзного лайнера Diamond Princess, пришвартованого на карантин біля берегів Японії. В інфікованого українця відсутні видимі ознаки симптомів вірусу. Чоловік почувається добре, ні на що не скаржиться. Загалом на судні перебуває 25 громадян України, а всього борту — 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу (2 тис. 700 — пасажири). Коронавірус NCP (2019-nCoV) на лайнері виявили 3 лютого, на кораблі оголосили двотижневий карантин. Наразі кількість загиблих від коронавірусу пневмонії перевищила 901. За останню добу зафіксовано 97 смертей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

30 ракет «Смерчу» по Краматорську: минає п’ята річниця смертоносного удару окупантів (ФОТО, ВІДЕО)

П’ять років тому проросійські окупанти вдарили із ракетної системи «Смерч» по житлових кварталах і штабу АТО у Краматорську. Внаслідок обстрілів загинули 17 людей, постраждали — 64 особи

Новини України
16:49

Гідрометцентр попередив про погіршення погоди, штормовий вітер вже наробив лиха в Україні (ФОТО)

Погода в Україні до кінця доби значно погіршиться. Синоптики обіцяють пориви вітру до 35−40 м/с, а в Карпатах сильні снігопади. Крім того, складні погодні умови вже призвели до руйнувань інфраструктури в низці областей

Погода
16:35

Часткова приватизація «Нафтогазу» та «Укрзалізниці»: опубліковано текст урядового законопроекту

На сайті Верховної Ради опубліковано текст урядового законопроекту № 2831 «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», в якому вказано перелік держпідприємств, часткова приватизація яких допускається

Юридичні новини
13:26
1432