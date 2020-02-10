Епідемія коронавірусу: посольство у Китаї назвало дату евакуації українців / Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n133468-evakuaciya-ukrayinciv-z-provinciyi-hubey-startuie-11-lutogo-posolstvo-v-kytayi.html

Ракурс

Через епідемію коронавірусу 2019-nCoV у Китаї посольство вирішило здійснити евакуацію з регіону громадян України. Відповідне рішення ухвалив уряд. Йдеться про провінцію Хубей, де вперше було зафіксовано інфікування новим штамом вірусу.

Евакуація українців з Хубею розпочнеться 11 лютого. Для цього буде здійснено спеціальний чартерний рейс: Київ — Ухань — Київ. Також У посольстві України в Китаї нагадали, що після повернення, на всіх українців очікує обов’язковий 14-денний карантин.

Згідно з повідомленням дипломатичного відомства, евакуація українців є добровільною. З провінції вивезуть тих, хто попросив включити їх до списку на евакуацію.

«Ракурс» раніше повідомляв про стан здоров’я інфікованого українця з круїзного лайнера Diamond Princess, пришвартованого на карантин біля берегів Японії. В інфікованого українця відсутні видимі ознаки симптомів вірусу. Чоловік почувається добре, ні на що не скаржиться. Загалом на судні перебуває 25 громадян України, а всього борту — 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу (2 тис. 700 — пасажири). Коронавірус NCP (2019-nCoV) на лайнері виявили 3 лютого, на кораблі оголосили двотижневий карантин. Наразі кількість загиблих від коронавірусу пневмонії перевищила 901. За останню добу зафіксовано 97 смертей.