Коронавірус в Китаї: понад 1 тис. загиблих, 4 тис. інфікованих одужали

Від коронавірусу загинуло вже понад 1 тис. осіб. Фото: Reuters/Aly Song

https://racurs.ua/ua/n133495-koronavirus-v-kytayi-ponad-1-tys-zagyblyh-4-tys-infikovanyh-odujaly.html

Ракурс

Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 1 тис. 18 осіб. Тільки за останню добу загинуло понад 100 інфікованих. Загальна кількість заражених — понад 43 тис.

Водночас понад 4 тис. пацієнтів вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу Центра системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще по одному смертельного випадку — на Філіппінах і в Гонконзі.

За межами Китаю зафіксовано 135 випадків зараження коронавірусом. Найбільше — в Сінгапурі (45), Гонконгу (42), Таїланді (32) і Південній Кореї (28). Також стало відомо про ще один випадок зараження в США. Як повідомляє прес-служба Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), американець повернувся з китайського міста Ухань і перебував під карантином. Це вже 13-й випадок зараження в Америці.

Окрім того, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань на своїй сторінці в Twitter написав, що Канада евакуювала ще 185 громадян з китайського міста Ухань.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу 2019-nCoV в Китаї посольство вирішило здійснити евакуацію громадян України. Йдеться про провінцію Хубей, де вперше був підтверджений випадок інфікування новим штамом вірусу. Евакуація українців з Хубею розпочнеться 11 лютого.