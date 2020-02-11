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Осложнения погоды: ураганы из Европы затронут и Украину, фото — DW

Ураганы из Европы затронут и Украину (КАРТА)

11 фев 2020, 08:24
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Сильные ветры, которые бушевали в большинстве стран Европы, включая Украину, во вторник, 11 февраля, продолжат пугать украинцев.

Украинский Гидрометеоцентр в большинстве областей страны сегодня прогнозирует порывы ветра 15−20 м/с. Наибольшая опасность возможна в западных, южных и восточных областях.

В Карпатах возможен сильный снег, порывы ветра 20−25 м/с, метель. Кроме того, 11 февраля в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

Направление ветра в Украине юго-западное. В стране снова ощутимо потеплеет до +1… +6 градусов, на юге местами до +8 градусов. Холоднее будет на востоке — -3−8 градусов.

Осложнения погоды: ураганы из Европы затронут и Украину, карта - Укргидрометеоцентр

Атмосферный фронт несет в Украину осадки — дождь и мокрый снег. Зона постепенно проходить от запада до востока в течение суток.

Такая погода — сложная, внимательно следите за здоровьем, за уточнениями и развитием синоптических событий, — советует синоптик Наталья Диденко.

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что ураганы в Европе, которые бушевали 9−10 февраля, отменили сотни авиарейсов и отправлений поездов, спортивных событий, оставили учеников дома.

Источник: Ракурс


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