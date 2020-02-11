Авиакатастрофа в Иране: Украина хочет получить записи разговоров диспетчеров

Авиакатастрофа в Иране. Фото: Независимый Регион

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Авиакатастрофа в Иране самолета МАУ до сих пор вызывает очень много вопросов. Украина хочет получить от Ирана записи и стенограммы разговоров иранских диспетчеров за 8 января 2020 года. Именно в этот день украинский самолет был сбит над Тегераном.

Офис генпрокурора проводит все необходимые мероприятия для получения от иранских властей записей и стенограмм разговоров диспетчеров аэропорта имени Имама Хомейни и аэропорта «Мехрабад» с экипажем борта Боинг-737 рейса PS 075, сообщает «Радіо Свобода».

Как известно, 2 февраля на телеканале «1+1» была обнародована запись разговора диспетчера аэропорта с пилотом самолета иранской компании Aseman Airlines. Пилот сообщает, что видит в небе след от ракеты, а затем взрыв.

Комментируя данную запись, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран изначально знал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Иранская сторона осудила Украину за обнародование данной записи, указав на то, что разговор пилота и диспетчера является частью конфиденциального отчета, который не подлежит огласке.

Чиновник Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сказал, что «это действие украинцев заставляет нас больше не делиться с ними сведениями».