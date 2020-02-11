Авіакатастрофа в Ірані: Україна хоче отримати записи розмов диспетчерів

Авіакатастрофа в Ірані. Фото: Незалежний Регіон

https://racurs.ua/ua/n133493-aviakatastrofa-v-irani-ukrayina-hoche-otrymaty-zapysy-rozmov-dyspetcheriv.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані літака МАУ досі викликає дуже багато питань. Україна хоче отримати від Ірану записи і стенограми розмов іранських диспетчерів за 8 січня 2020 року. Саме у цей день український літак був збитий над Тегераном.

Офіс генпрокурора проводить всі необхідні заходи для отримання від іранської влади записів і стенограм розмов диспетчерів аеропорту імені Імама Хомейні і аеропорту «Мехрабад» з екіпажем борту Боїнг-737 рейсу PS 075, повідомляє «Радіо Свобода».

Як відомо, 2 лютого на телеканалі «1+1» був оприлюднений запис розмови диспетчера аеропорту з пілотом літака іранської компанії Aseman Airlines. Пілот повідомляє, що бачить у небі слід від ракети, а потім вибух.

Коментуючи даний запис, президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран sp самого спочатку знав, що український літак був збитий ракетою.

Іранська сторона засудила Україну за оприлюднення цього запису, вказавши на те, що розмова пілота і диспетчера є частиною конфіденційного звіту, який не підлягає розголосу.

Чиновник Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфар сказав, що «такі дії українців змушують нас більше не ділитися з ними свідченнями».