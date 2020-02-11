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Ракурс
Ускладнення погоди: буревії з Європи зачеплять й Україну, фото — DW

Буревії з Європи вируватимуть в Україні (КАРТА)

11 лют 2020, 08:24
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Сильні вітри, які вирували в більшості країн Європи, включно з Україною, у вівторок, 11 лютого, продовжать лякати українців.

Український Гідрометеоцентр у більшості областей країни сьогодні прогнозує пориви вітру 15−20 м/с. Найбільша небезпека можлива у західних, південних і східних областях.

У Карпатах можливий сильний сніг, пориви вітру 20−25 м/с, хуртовина. Крім того, 11 лютого у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.

Напрямок вітру в Україні південно-західний. В Україні знову відчутно потепліє, до +1+6 градусів, на півдні місцями до +8 градусів. Холодніше буде на сході — -3−8 градусів.

Ускладнення погоди: буревії з Європи зачеплять й Україну, карта — Укргідрометеоцентр

Атмосферний фронт несе в Україну опади — дощ та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від заходу до сходу впродовж доби.

Така погода — складна, уважно стежте за здоров`ям, за уточненнями та подальшим розвитком синоптичних подій, — радить синоптик Наталя Діденко.

Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, що урагани в Європі, які вирували 9−10 лютого, скасували сотні авіарейсів та відправлень поїздів, спортивних подій, залишили учнів вдома.

Джерело: Ракурс


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