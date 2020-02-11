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Ускладнення погоди: буревії з Європи зачеплять й Україну, фото — DW
Буревії з Європи вируватимуть в Україні (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n133494-bureviyi-z-ievropy-vyruvatymut-v-ukrayini-karta.htmlРакурс
Сильні вітри, які вирували в більшості країн Європи, включно з Україною, у вівторок, 11 лютого, продовжать лякати українців.
Український Гідрометеоцентр у більшості областей країни сьогодні прогнозує пориви вітру 15−20 м/с. Найбільша небезпека можлива у західних, південних і східних областях.
У Карпатах можливий сильний сніг, пориви вітру 20−25 м/с, хуртовина. Крім того, 11 лютого у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.
Напрямок вітру в Україні південно-західний. В Україні знову відчутно потепліє, до +1+6 градусів, на півдні місцями до +8 градусів. Холодніше буде на сході — -3−8 градусів.
Атмосферний фронт несе в Україну опади — дощ та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від заходу до сходу впродовж доби.
Така погода — складна, уважно стежте за здоров`ям, за уточненнями та подальшим розвитком синоптичних подій, — радить синоптик Наталя Діденко.
Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, що урагани в Європі, які вирували 9−10 лютого, скасували сотні авіарейсів та відправлень поїздів, спортивних подій, залишили учнів вдома.
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