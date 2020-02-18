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Рахманин в Раде: Бой под Золотым - цена, которую мы платим за разведение сил и уступки

Бой под Золотым — цена, которую мы платим за разведение сил и наши уступки: Рахманин в Раде

18 фев 2020, 10:45
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Бой близ Золотого, который сегодня утром начался на Донбассе, прокомментировал глава фракции «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, сегодняшнее наступление оккупационных войск на опорные пункты Вооруженных сил Украины — это прикосновение к реальности для власти. Об этом Рахманин заявил во время своего выступления на утреннем пленарном заседании Верховной Рады.

Прикосновение к реальности — это то, что сегодня происходит в районе Золотого. Это цена, которую мы платим за наши уступки, цена за разведение. Это цена за уступки для того, чтобы состоялась очередная встреча в нормандском формате. Сколько еще должно погибнуть людей, чтобы мы поняли, что любая уступка — это наша слабость. Никаких уступок не должно быть до того, пока не прекратится стрельба, пока Россия не прекратит стрелять, — сказал Рахманин.

Он убежден, что пока украинская власть идет на уступки врагу, смерти будут продолжаться.

Напомним, сегодня утром начался бой близ района разведения войск под Золотым. Позже пресс-служба операции Объединенных сил сообщила об официальных потерях Вооруженных сил в Новотошковском, Ореховом, Крымском и Хуторе Свободном: один защитник Украины погиб, еще четверо получили легкие ранения.

Источник: Ракурс


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