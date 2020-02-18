Война на Донбассе: в сети появилось видео атаки по ВСУ, фото — iPress.ua

https://racurs.ua/n133867-strelyali-iz-za-jilyh-domov-video-utrenney-ataki-po-vsu.html

Ракурс

В сети появилось видео утренней атаки оккупантов по позициям украинских войск под Золотым.

Бывший заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз в Фейсбук разместил видео, снятое на оккупированной территории. На нем видно, что оккупанты стреляют через жилые дома, фактически прикрываясь мирными жителями.

Стокоз написал также, что его знакомые на передовой рассказывали о двух погибших и четырех раненых.

Противник применял ствольную артиллерию, но наши артиллеристы их заткнули, — написал Стокоз.

Фельдшер Лилия Швец, которая живет в Трехизбенке, что возле Крымского, рассказала «Громадському», что обстрелы начались еще вчера с 22.00. Она с мужем ездила к больным всю ночь, поскольку начались «панические атаки, инсульты».

Сейчас (по состоянию на 9.45) не так сильно у нас тут слышны взрывы. Но такого уже давно не было, — рассказала женщина.

Напомним, что бой вблизи района разведения войск под Золотым завершился. Пресс-служба ООС сообщила, что среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения. Позиции украинских защитников не потеряны.