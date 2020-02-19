Атака бойовиків на Донбасі: у СММ ОБСЄ розповіли, скільки зафіксували вибухів

На Луганщині 18 лютого відбулася активізація бойових дій, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n133932-ataka-boyovykiv-na-donbasi-u-smm-obsie-rozpovily-skilky-zafiksuvaly-vybuhiv.html

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У Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ під час вчорашньої атаки бойовиків поблизу міста Золотого Луганської області нарахували понад 2,3 тис. вибухів, а також значне зростання кількості інших порушень режиму припинення вогню.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив очільник СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, повідомляють УНН.

Він зазначив, що значне зниження рівня насилля на Донбасі відбулося після того, як сторони виразили прихильність припиненню вогню 21 липня 2019 року. Проте вже через 40 днів кількість порушень знову досягнула попереднього рівня.

1 січня знову було зафіксоване значне скорочення середнього числа порушень припинення вогню. Однак 18 лютого в районі міста Золотого «СММ зафіксувала дуже серйозний інцидент» — різке збільшення числа порушень припинення вогню.

Місія проводить подальший аналіз інформації, — зазначив Чевік.

Нагадаємо, бойовики вчора о 5.00 розпочали атаку в західній частині Луганської області в районі міста Золотого. За словами начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака, це не була провокація — ворог свідомо планував захопити спостережні пости українських військовослужбовців.