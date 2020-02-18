Руслан Хомчак

https://racurs.ua/ua/n133888-ce-ne-bula-provokaciya-homchak-prokomentuvav-sogodnishnu-ataku-boyovykiv.html

Ракурс

Атака бойовиків на Луганщині, яка розпочалося сьогодні о 5.00, не була провокацією.

Ворог планував захопити спостережні пости українських військовослужбовців. Про це під час брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО заявив начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Він нагадав, що сьогодні — п’ята річниця завершення боїв за Дебальцеве.

І для противника вони це все показують, і для всього їхнього «світу», що це їхня була перемога, — прокоментував Хомчак дії бойовиків.

Ми розцінюємо це так, що вони хотіли ці спостережні пости захопити, з метою показати, напевно, своєму населенню, всім, перед ким вони звітуються, що «ми можемо, ми просунулися вперед, на 300−500 м, — зазначив начальник Генштабу.

Хомчак наголосив, що в тактичному та оперативному плані ці дії бойовиків нічого не змінювали.

Але для людей, які на війні, кожний метр, який вони обороняють, він пролитий кров’ю і він дуже дорогий, — зазначив Хомчак.

Він також повідомив, що українські бійці залишили один із спостережних пунктів. На ньому залишилося тіло загиблого військовослужбовця.

Він також наголосив, що сьогоднішня атака не стосувалася ділянки в районі міста Золотого, де торік відбулося розведення сил. За словами, з усіх трьох ділянок торішнього розведення військ провокації з боку бойовиків спостерігаються тільки в місті Петрівському Луганської області, де їх фіксує ОБСЄ, коли противник виходить відкрито перед камерами, відкриває вогонь і задіває один кут ділянки розведення.

Але це провокаційні обстріли. Вони хочуть спровокувати нас, щоб ми відкрили вогонь у відповідь. У них там так само в цей час перебувають їхні ЗМІ, для того, щоб зафіксувати, що ми ведемо вогонь, — наголосив Хомчак.

Ми на ці провокації не ведемось, — додав він.

Нагадаємо, ворог сьогодні вранці відкрив вогонь з усіх артилерійських систем по позиціях 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад.